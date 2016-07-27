Eski 'Zaman Gazetesi' çalışanlarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Zaman gazetesi çalışanı 47 kişiye yönelikoperasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının darbe girimi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Zaman gazetesi yöneticileri ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şahısların adreslerinde arama yapıyor.

Operasyon kapsamında, eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay gözaltına alınmıştı.

Yazar Şahin Alpay gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Alpay'ın Etiler'deki evine geldi.

Evde bir süre arama yapan polis, bazı belgelere incelemek üzere el koydu.

Gözaltına alınan Alpay, evinden çıkarılırken gazetecilerin sorusu üzerine, "Hiçbir açıklama yapmayacağım. Hiçbir suçum yok. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum. Öğreneceğim." dedi.