Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Eski 'Zaman Gazetesi' çalışanlarına operasyon

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Zaman gazetesi çalışanı 47 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay gözaltına alındı.

Eski 'Zaman Gazetesi' çalışanlarına operasyon

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Zaman gazetesi çalışanı 47 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay gözaltına alındı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 09:35
424 Okunma
Eski 'Zaman Gazetesi' çalışanlarına operasyon

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Zaman gazetesi çalışanı 47 kişiye yönelikoperasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının darbe girimi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Zaman gazetesi yöneticileri ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şahısların adreslerinde arama yapıyor.

Operasyon kapsamında, eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay gözaltına alınmıştı.

Yazar Şahin Alpay gözaltına alındı 

Soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Alpay'ın Etiler'deki evine geldi.

Evde bir süre arama yapan polis, bazı belgelere incelemek üzere el koydu.

Gözaltına alınan Alpay, evinden çıkarılırken gazetecilerin sorusu üzerine, "Hiçbir açıklama yapmayacağım. Hiçbir suçum yok. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum. Öğreneceğim." dedi.


AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 09:37
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüZaman GazetesiTerörle MücadeleŞahin AlpayFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ