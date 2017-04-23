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Eski YÖK Başkanı Teziç vefat etti

Eski Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erdoğan Teziç, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Eski YÖK Başkanı Teziç vefat etti

Eski Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erdoğan Teziç, 81 yaşında hayatını kaybetti.

23 Nisan 2017 Pazar 15:12
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Eski YÖK Başkanı Teziç vefat etti

İSTANBUL

Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erdoğan Teziç, 81 yaşında vefat etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Teziç, bu sabah kalp krizi geçirdi. Teziç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan Teziç'in cenazesinin salı günü Aşiyan Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmesi bekleniyor.

İstanbul'da 1936'da doğan Erdoğan Teziç, 1955'te Galatasaray Lisesinden, 1959'da da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Paris Hukuk Fakültesinde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dr. Asistan, Doçent ve Anayasa Hukuku Profesörü olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığını yürüttü.

Erdoğan Teziç, 2000'de Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Paris Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olan Teziç'in Fransız Hükümeti Liyakat Nişanı ödülü de bulunuyor.

Teziç, 2003-2007 yılları arasında YÖK Başkanlığı görevini yürüttü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erdoğan TeziçVefatönce Vatan
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