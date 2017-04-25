Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Teziç son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 81 yaşında vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in cenazesi toprağa verildi.

Erdoğan Teziç için Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi eşi Deniz Teziç, oğulları Kerem Teziç ve Kuthan Erkaya taziyeleri kabul etti.

Prof. Dr. Teziç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun başında Beşiktaş Belediyesi çalışanı iki zabıta nöbet tuttu.

Cenaze namazına, Teziç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sanatçı Müjdat Gezen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yanı sıra çalışma arkadaşları, öğrenciler katıldı.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YÖK, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Galatasaray Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ünal Aysal, Alev Alatlı'nın bulunduğu kişi ve kurumlar çelenk gönderdi.

Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu.

Teziç'in cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.