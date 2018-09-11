Eski vali yardımcısı Aksoy yeniden tutuklandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu, örgütün sözde "büyük bölge mülkiye yapılanması"nda yer aldığı ve "ByLock" aracılığıyla talimat aldığı öne sürülen eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Aksoy ile avukatı Ahmet Aksoy katıldı.

Aksoy, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"ByLock" programını kullanmadığını ileri süren Aksoy, "Hakkımda iddia edildiği gibi çocuklarımın adını bu programa kullanıcı adı ve şifre olarak vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. "Harun" kod adlı sözde 'Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı' ile Birol kod adlı 'Erzurum mülkiye imamını tanımıyorum. Hakkımdaki kepenk kapatma olayları ile ilgili talimat aldığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. O dönem valinin talimatı dışında herhangi bir durum söz konusu olmadı. Hakkımdaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Aksoy'un "ByLock" kullanıcısı olması, kaymakamlık yaptığı dönemde görevlerini yerine getirmek için örgütün sözde sorumlusundan talimat istediği ve dolayısıyla FETÖ'ye üye olma suçundan kuvvetli şüphe bulunduğu, dosyadaki deliller ve eylemlerinin yoğunluğu dolayısıyla tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Aksoy, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, 4 kez ifadeye çağrıldığını belirterek, "3 ay tutuklu kaldım ve sonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Delilleri karartma şüphem ve kaçma durumum söz konusu değildir." dedi.

Avukat Aksoy ise savunmasında, müvekkili hakkında daha önceden de soruşturma açıldığını hatırlattı.

"Şifresine çocuklarının adının verilmesi delil olarak kabul edilemez"

Müvekkili hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını belirten Aksoy, "Müvekkilim daha önceden de üyelik suçundan yargılanıyordu. İddianameye yeni bir şey koyulmamış. ByLock iddiaları daha önceden de vardı. ByLocktan bir şey yazmak için internete girmek gerekirken müvekkil hakkında böyle bir tespit yapılamamıştır. Müvekkil eğer bu programı kullandıysa, bununla ilgili wifi adresi lazım ama dosyada böyle bir tespit yok. Programın kullanıcı adına ve şifresine çocuklarının adının verilmesi delil olarak kabul edilemez. Delil olarak dosyada değişen bir şey yok, yeni eklenen bir şey yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Aksoy'un hakkında dosya kapsamındaki deliller ve eylemlerinin yoğunluğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aksoy'un "Harun" kod adlı kişinin sözde "Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı" ve "Birol" kod adlı kişinin de "Erzurum mülkiye imamı" olduğu belirtiliyor.

Birol'un kullandığı "ByLock" hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanağının incelenmesinde söz konusu ID'ye bağlı isimsiz kullanıcıların tespitine yönelik çalışmalar yapıldığının anlatıldığı iddianamede, belirtilen ID'ye bağlı bir başka ID numaralı ByLock hesabının kullanıcı adının "nursima17", şifresinin de "ömer2525" olduğunun tespit edildiği, söz konusu ByLock hesabının "Birol" kod adlı kişinin sorumluluğundaki kaymakamlardan birisinin kullanımında olabileceğinin değerlendirildiği ve tanzim edilen tutanaklardan sanığın, "Nursima" ve "Ömer Tarık" isminde çocuklarının olduğu tespitine yer veriliyor.

İddianamede, "ByLock" üzerinden "Harun" kod adlı sözde bölge imamından "Birol" adlı sözde il imamına gönderilen "Karayazı" başlıklı mesajla ilgili de "Abim gerek yok, kendini sıkıntıya sokmasın. Karayazı'daki arkadaşımız soruyor. 'Kepenk kapatma gibi eylemlerin önünü almak için insiyatif alıp ilçede önde gelenlerle diyalog kurayım mı? Benzeri olaylarda çalışma yapayım mı?' diyor." ifadesine ve tespit edilen mesajlar ve bahse konu hususlarla yazışma içeriklerinin değerlendirilmesi sonucu "Karayazı" adlı kişinin Aksoy olduğunun görüldüğüne işaret ediliyor.

İddianamede, şunlar kaydediliyor:

"Karayazı Kaymakamlığı yaptığı dönemde Erzurum büyük bölge mülkiye imamı 'Harun' kod adlı kişiye bağlı Erzurum bölgesi mülkiye imamı 'Birol' kod adlı kişinin altında örgüt üyesi olarak mülkiye yapılanmasına dahil olduğu, bu minvalde kaymakamlık görevinin gereklerine göre görev yerinde meşru hükümetin temsilcisi olması ve meşru hükümetten emir ve talimat alması gerekirken dosyada mevcut ByLock içeriklerinden anlaşılacağı üzere iktidarı devirmek suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırma gayesi içerisinde bulunan terör örgütünün yöneticilerinden emir ve talimat aldığı, görevinin gereği olarak ilçedeki asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik imkanları dahilinde tüm önlemleri alması gerekirken bu hususta harekete geçip geçmemek konusunda Harun kod adlı kişiden talimat istediği ve ByLock içeriklerinden anlaşıldığı üzere FETÖ/PDY'nin Erzurum büyük bölge imamınca gerçekleştirilen örgüt toplantılarına katıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, Aksoy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.