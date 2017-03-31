Eski Tuğgeneral Evrim 13 ayrı suçtan sorumlu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, teşebbüs esnasında tuğgeneral rütbesiyle Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevli Hakan Evrim, aralarında anayasayı ihlal ve Cumhurbaşkanına suikast girişiminin de yer aldığı 13 ayrı suçtan sorumlu tutuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi faaliyetini organize eden zanlıların Akıncı Üssü'nden uçak ve helikopterleri kaldırarak, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası, Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT tesislerini bombalattıkları belirtildi.

İddianamede, Evrim'in de Akıncı Üssü'ndeki eylemleri koordine etmesi, emir ve talimat vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve iş birliği içinde bulunarak, anayasal düzeni değiştirmeye çalışması nedeniyle anayasayı ihlal suçunu işlediği kaydedildi.

Darbe faaliyetleri kapsamında, 12 Temmuz 2016'da Deniz Kartepe, Ceyhan Karakurt ve Ahmet Özdemir'in 2 F-16 ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkarak, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli fotoğrafladığı bildirilen iddianamede, ertesi gün de Gökhan Sönmezateş tarafından Ankara'dan gönderilen 2 F-16'nın aynı görevi yerine getirdiği anlatıldı.

Bu şekilde Cumhurbaşkanına suikast hazırlığı yapıldığına dikkati çekilen iddianamede, 15 Temmuz'da da Akıncı Üssü'nden gelen talimatlar doğrultusunda 2 F-16'nın kaldırılarak, Cumhurbaşkanının uçağına önleme yapılmasının istendiği, darbe girişimi faaliyetini organize edip yöneten şüphelilerin Cumhurbaşkanına suikast suçuna verdikleri emir ve talimatlarla iştirak ettikleri vurgulandı.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi

Hakan Evrim'in de Akıncı Üssü'ndeki yönetici rolüyle Cumhurbaşkanına suikast girişimi eylemine katıldığı da iddianamede yer aldı.

Evrim ayrıca TBMM'nin bombalanması nedeniyle yasama organını, hükümet üyelerine yönelik girişimler nedeniyle de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediği de iddianameye girdi.

İddianamede, Evrim'in, söz konusu eylemlerinin yanı sıra şüpheli ifadeleri, mağdur ve tanık beyanları, MASAK raporları doğrultusunda silahlı terör örgütü yönetmek suçu ile Akıncı Üssü'nün ele geçirilmesi, uçaklara mühimmat yüklenmesi, 6 farklı yerin bombalanması, uçakların indirilmesi emirlerine uyulmaması nedeniyle askeri komutanlıkların gasbı suçundan da sorumlu tutulduğu anlatıldı.

Evrim'in, Akıncı Üssü önünde 9 kişi ile darbecilerin attığı uçak bombalarıyla Özel Harekat Daire Başkanlığında 44, Havacılık Daire Başkanlığında 7, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde 2, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 15 kişinin şehit edilmesi nedeniyle kasten öldürme, bunlarla birlikte TBMM'de 32, Akıncı Üssü önünde 87, Özel Harekat Daire Başkanlığında 36, Havacılık Daire Başkanlığında 5, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde 39, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 7 kişinin yaralanması nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istenen iddianamede, atılan bombalar, ses hızını aşan uçuşlar nedeniyle mala ve kamu malına zarar verme suçları da Evrim'in sorumlu tutulduğu eylemler arasında yer aldı.

İddianamede, atılan bombalar nedeniyle TBMM'de 19 milyon 472 bin 380, TÜRKSAT'ta 7 milyon 27 bin 655, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binalarında 7 milyon 349 bin 500, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879, Polis Akademisi Başkanlığında 553 bin 420 lira kamu zararı oluştuğu bildirildi.

İddianamede, Evrim, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verilmesi ile komutanların kaçırılması nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da sorumlu tutuldu.