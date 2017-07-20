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Eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak tahliye edildi

Eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, FETÖ örgütlenmesi kapsamında kuruma usulsüz personel alınmasıyla yargılandığı davada tahliye edildi

Eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak tahliye edildi

Eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, FETÖ örgütlenmesi kapsamında kuruma usulsüz personel alınmasıyla yargılandığı davada tahliye edildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:00
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Eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesi kapsamında TÜBİTAK'a usulsüz personel aldıkları iddiasıyla eski Başkan Yücel Altunbaşak ve eski BİLGEM Başkanı Hasan Palaz'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Altunbaşak'ın tahliyesine karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Altunbaşak ve avukatları ile müşteki TÜBİTAK avukatı katıldı.

Duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan sanık eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Palaz ile eski Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın'ın yakalanamadığı belirtildi.

Söz alan sanık Altunbaşak, Bakanlık genelgesine kasten uymamakla suçlandığını, oysa görevi süresince çok sorumlu davrandığını ifade ederek, "Takdir edilmem gerekirken sanık noktasındayım. 15 Temmuz'dan sonra bütün kurumlarda ihraçlar oldu. İhraç edilenlerle benim aramda bağ kurulamaz." dedi.

FETÖ'nün en önemli kurumu dershanelerin devlete zararlarını en üst makamlara sunum yaparak anlattığını belirten Altunbaşak, FETÖ bağlantısı bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Altunbaşak'ın avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda Altunbaşak'ın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla tahliyesine karar verdi.

Sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve yakalamalı sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar veren heyet, TÜBİTAK'ın avukatının, daha önce tahliye edilen sanık Osman Kulak'ın tutuklanması talebini ise reddetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü
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