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Eski TEM Daire Başkan Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

BTK'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hilmi Altunışık'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Eski TEM Daire Başkan Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

BTK'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hilmi Altunışık'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 10:53
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Eski TEM Daire Başkan Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında eski Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hilmi Altunışık'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Altunışık, eski komiser yardımcıları Murat Serdar ve İsmail Kırmızıtaş, eski polis memuru Veli Ergin ve emekli Süleyman Erkekol, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altunışık hakkında 17/25 Aralık davası

Altunışık, 17/25 Aralık sürecinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığında geçmişe dönük başlatılan soruşturmada hazırlanan müfettiş raporu doğrultusunda görevinden alınmıştı.

Eski TEM Dairesi Başkanı Cihangir Çelik dönemini kapsayan soruşturma sonucunda TEM Daire ile ilişiği kesilen bazı personelin POL-NET üzerinden "Ekip Projesi" ve "Tahdit-Aranan Şahıslar Projesine" yetkisiz oldukları halde giriş yaparak, sorgulama yaptıkları tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca müfettiş raporu doğrultusunda olayla ilgili "Görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı.

İddianamede, eski TEM Dairesi Başkanı Cihangir Çelik, başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Gerçek, Hilmi Altunışık ve Bilgi İşlem Şube Müdürü Ali Baran ile dairede görevli Murat Yalabık, Necmi Çelik, Osman Ekici, Hakan Taşkıran "şüpheli" olarak yer almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuBTKFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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