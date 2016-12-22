TBMM

Eski TBMM Başkanı ve eski bakanlardan İsmet Sezgin, son yolculuğuna Mecliste düzenlenen devlet töreniyle uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliğinden 88 yaşında yaşamını yitiren Sezgin için 7 dönem görev yaptığı Mecliste devlet töreni düzenlendi. Siyasetin "İsmet Abi"si için TBMM en kalabalık günlerinden birine tanıklık etti.

Törene İsmet Sezgin'in kızları Seynan Levent ve Ayşe Sezgin, akrabaları, yakınları ve devlet erkanı katıldı. Törende, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, eski Meclis başkanları Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Ömer İzgi, eski başbakanlar Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller, TBMM başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı ve Akif Hamzaçebi ile Başkanlık Divanı üyeleri, eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Törende Sezgin'in özgeçmişinin okunmasının ardından naaşı tören alanına getirildi. Daha sonra TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım, kısa birer konuşma yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da konuşmasına, "Başımız sağolsun" diyerek başladı.

"Rahmetli İsmet Sezgin Bey, hoş sedalar bıraktı"

Önemli olanın, gök kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu ifade eden Kahraman, "Rahmetli İsmet Sezgin Bey, hoş sedalar bıraktı, büyük saygınlık gördü, çok değerli bir insandı." dedi.

Kahraman, Sezgin'in, Türkiye'nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu hatırlatarak, kendisini o dönemde tanıdığını ve derin bir dostluklarının oluştuğunu anlattı.

"Sıcak, sevecen, herkese gönlü açık, sanat, edebiyat seven ve fevkalade görüşleri olan değerli bir insandı. Ama ölüm hak, er veya geç olacak. Ebedi aleme göçtü." diyen Kahraman, "Zira hepimiz cennette inşallah buluşacağız. Ölüm bir son değil, bir kavuşmak. Hani bir şiir var, sonunda diyor ki; 'Söylerler mezara kulak dayasan / bir daha ölmemek için ölünür.' Ebedi bir hayat var, yeni mekanı cennet olsun. Ailesine, camiamıza, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Aydınlı İsmet Abi kimliğini hiç kaybetmedi"

Başbakan Yıldırım da İsmet Sezgin'e Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere herkese başsağlığı diledi. Yıldırım, siyasetin duayen isimleri olduğunu, o isimleri anlamadan siyasetin, devlet yönetiminin ve bütün bunların tarihinin eksik anlatmış olunacağını kaydetti.

Sezgin'in de siyasetin böyle bir siması olduğunu belirten Yıldırım, "Bir siyaset ve devlet adamı olarak Türkiye'nin yakın tarihinde hep var oldu." dedi.

Yıldırım, Sezgin'in, gençlik yıllarından itibaren cemiyet insanı kimliğinin ön plana çıktığını ve 1952'de aktif siyasete katıldığını, milletin, tercihini 1950'de Demokrat Parti yönünde kullandığını ve Sezgin'in de halkın teveccüh gösterdiği bu siyasetin kadrosunda yerini aldığını anımsattı.



Sezgin'in önce parti yönetimlerinde bulunduğunu, daha 27 yaşındayken Aydın Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, halka hizmetin ve fikirlerinin bedelini 27 Mayıs 1960 darbesi sonucunda arkadaşları gibi hapis yatarak ödediğine işaret etti.Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Darbe sonrası yine milletin büyük çoğunluğunun tercihine şayan olan Adalet Partisinin kuruluşunda yer aldı. Aydın milletvekili oldu. Gençlik, spor, maliye bakanlığı yaptı. 12 Eylül darbesinin ardından bu defa DYP'de görev aldı. İçişleri bakanlığını yürüttü. Başbakan yardımcısı oldu. Ardından TBMM Başkanlığına seçildi. Siyasetin İsmet Abi'si, siyasetin inişli ve çıkışlı yollarında mücadelesini hiç ama hiç eksiltmeden sürdürdü. Siyaseten bedelini de ödedi, en yüksek makamlarda siyasetçiliğin iftiharını da yaşadı. Devletin en tepe noktalarına ulaştı ama Aydınlı İsmet Abi kimliğini ise hiç kaybetmedi. Ciddi ama çatık kaşlı olmayan bir siyasetçi, devlet adamıydı. Siyaseti, ülkeye, millete bir hizmet, fırsat olarak gördü. İkili ilişkilerde nezaketi, samimiyeti, nüktedanlığı, siyasi rakiplerince bile daima takdir gördü ve işte bugün, emri Hakk vaki oldu. Siyasetin İsmet Abi'si, 88 yıllık ömrünü gök kubbe altında hoş bir seda bırakarak dostlarının arasından ayrılıyor. Bir kez daha İsmet Abi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere milletimizin başı sağolsun."

Konuşmaların ardından Sezgin'in naaşı top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından ailesiyle birlikte Başbakan Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü. Bahçeli de arka sıralarda yer aldı.

Bu arada, Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu, cenaze töreni nedeniyle birleşime ara verdi.

Törende Sezgin'in ailesi, taziyeleri de kabul etti.

AA