Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89729
ALTIN
147.140
DOLAR
3.7227
STERLIN
4.5567
EURO
3.9226
Şehirli çoban
Şehirli çoban
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
Ölümden döndü, formasını istiyor
Ölümden döndü, formasını istiyor
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı

Eski SPK Daire Başkanı Bursa'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Sancak gözaltına alındı.

Eski SPK Daire Başkanı Bursa'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Sancak gözaltına alındı.

03 Mart 2017 Cuma 13:30
16 Okunma
Eski SPK Daire Başkanı Bursa'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı İbrahim Ethem Sancak Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Sancak'ın Bursa'da bir evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

İstihbaratın paylaşılması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sancak gözaltına alındı.

Zanlı, İstanbul'a gönderilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖSPKBursaİbrahim Ethem Sancak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Milleti ve Vatan
Türk Milleti ve Vatan
Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
TRUMP NEDEN İSTEMİYOR?
TRUMP NEDEN İSTEMİYOR?
"Böyle bir yasağın demokratik anlayışla bağdaştırılması mümkün değil"
"Böyle bir yasağın demokratik anlayışla bağdaştırılması mümkün değil"
Mersin'de mahsur kalan 2 yaşlı kurtarıldı
Mersin'de mahsur kalan 2 yaşlı kurtarıldı
Çatı darbe iddianamesi mahkemeye gönderildi
Çatı darbe iddianamesi mahkemeye gönderildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ