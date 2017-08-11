Eski savcı Sarıkaya'ya 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında, Erzurum'da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sarıkaya hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan 58 sayfalık iddianame, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sarıkaya hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istenen iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, stratejisi, yapılanması, faaliyeti, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, örgütün başlıca eylemleri, yargı alanındaki yasa dışı faaliyetleri hakkında bilgilere ve tanık beyanlarına yer verildi.

Darbe girişiminin ardından 17 Temmuz 2016'da sanığın Erzurum'daki ikametinde ve adliyedeki odasında arama yapıldığı belirtilen iddianamede, sanığın daha önceden ilden ayrılması nedeniyle yakalanamadığı ve ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

Sanığa ait HTS analiz raporlarının yer aldığı iddianamede, Sarıkaya'nın haklarında FETÖ/PDY üyeliği ya da yöneticiliği ile suçlanan birden fazla kişiyle iletişim içerisinde olduğu, bunlardan birçok kişinin kamuoyuna yansıdığı şekilde FETÖ/PDY bünyesinde önemli şahsiyetler olduğunun anlaşıldığı, bu kişiler arasında Yeşim Sayıldı, Muammer Akkaş, MİT tırları savcısı Aziz Takçı, Ahmet Can, Celal Kara gibi isimlerin bulunduğuna işaret edildi.

İddianamede, Sarıkaya'nın ayrıca örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yakınında bulunan ve onunla irtibatlı olan Suat Yıldırım'la 21 kez görüştüğü tespit edilen Doç. Dr. Turan Uslu ile de iletişim kaydının bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Sarıkaya'nın 15 Temmuz'dan önce Erzurum'dan ayrıldığının ve darbe teşebbüsünden sonra da firari olarak arandığının anlatıldığı iddianamede, sanığın 18 Şubat'ta İstanbul'da saklanırken eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ve eski savcı Adnan Çimen'le beraber yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, Sarıkaya'nın yakalandığı evde yapılan aramada tahrif edilmiş pasaportlarla birlikte FETÖ/PDY firari şüphelisi eski Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Hasan Kılıç'a ait pasaportun ele geçirildiğine işaret edildi.

Dursun Ali Gündoğdu'nun ifadesine göre Hasan Kılıç'ın da aynı evde birkaç gün kaldığının beyan edildiği iddianamede, yakalanılan evin örgütün firari şüpheliler tarafından saklanmak için kullanılan bir yer olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

- Hakan Fidan'ı ifade için makamına çağırmıştı

Sadrettin Sarıkaya'nın, 2012'de İstanbul Özel Yetkili Mahkemeler nezdinde cumhuriyet savcısı olarak çalıştığı sırada devlet ve dönemin hükümeti tarafından PKK terörünün bitirilmesi amacıyla geliştirilen çözüm süreci kapsamında kamu görevlilerinin "Oslo Kenti"nde yapmış oldukları çalışma ve görüşmelerle ilgili başlatılan soruşturmayı yürüttüğünün hatırlatıldığı iddianamede, Sarıkaya'nın 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifade için makamına çağırdığı aktarıldı.

İddianamede, belirtilen tarihte FETÖ/PDY mensuplarının istek ve talimatları doğrultusunda yürütülen bu soruşturmayla ilgili olarak Sarıkaya hakkında soruşturma açıldığı ve bu kapsamda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesine ilk derece mahkemesi sıfatıyla kamu davası açıldığı kaydedildi.

Sarıkaya'nın her iki suç nedeniyle 20 Şubat'ta tutuklandığının bildirildiği iddianamede, Yargıtay'daki 2016/2 esas numaralı dosya ile mevcut dosyanın birleştirilip delillerin birlikte değerlendirilmesinin gerektiği belirtildi.

İddianamede, eski savcı Sarıkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinde açılan dava ile Erzurum'da açılan davada Sarıkaya'nın aynı suçtan cezalandırılması istendiğinden, açılan dava hakkında birleştirilme kararı verilerek dosya Yargıtaya gönderildi.