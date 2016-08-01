Eski savaş pilotları göreve hazır

Eski savaş pilotları, FETÖ'cü askerlerin ordudan ihraç edilmelerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında savaş pilotu açığı yaşanması halinde "maddi beklenti olmadan" göreve hazır bekliyor.

Emekli Pilot Albay Haluk Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı dönemde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığında yapılanmasını fark ettiğini ancak darbe yapamaya teşebbüs edecek boyuta ulaşabileceğini öngöremediğini belirtti.

Geçmiş yıllardaki Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ordudan yapılan ihraçlar başta olmak üzere birçok kanunsuz işlemin arkasında FETÖ'nün olabileceğini ifade eden Yıldırım, bir "üst akıl" yapılanmasının FETÖ'yü maşa olarak kullandığını söyledi.

Yıldırım, darbe girişiminin asıl amacının devleti FETÖ'nün eliyle tamamen çökertmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelişmelere bir bütün olarak baktığımızda oldukça vahim sonuçları beraberinde getirebilecek bir darbe girişimi oldu. Cumhurbaşkanı yaverliğine kendi elamanlarını getirebilecek kadar büyüyen, 17-25 Aralık süreciyle birlikte devletin bütün kademelerinde olduklarını gösteren bu yapı, aslında darbe yapmadan da devleti yönetebilirdi. Bu nedenle yapılan darbe girişiminin temelinde, Türk devletini tamamen çökertmek, bölgede zayıflatarak bu vatanı parçalatmaktı. Üst aklın maşası FETÖ, bu kirli plana hizmet ediyor. Tabii maşa olmaları suçsuz olduklarını asla göstermez, bu yapının içinde olan herkes sorumludur."

Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar pilotluk yaptıktan sonra mesleğini bir özel hava yolu şirketinde sürdürdüğünü anlatan Yıldırım, "Genelkurmay Başkanlığımızın talep etmesi halinde ülkemizin geleceği ve selameti adına maddi bir beklenti içinde olmaksızın devletimize, milletimize hizmet etmeye hazırım." dedi.

Yıldırım, aradan geçen süreye rağmen yeniden savaş uçağı kullanabileceğini ve bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi.

Seve seve görev yapmaya hazırım

Emekli Pilot Albay Mehmet İlhan da devletin istemesi halinde her şartta görev yapmaya hazır olduğunu, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu seve seve üstleneceğini bildirdi.

Özel bir hava yolu şirketinde pilot olarak görev yaptığını belirten İlhan, "Devletin, emekli savaş pilotlarının yeniden göreve dönmelerine yönelik bir çağrısı olursa seve seve buna iştirak edilir. Hava Kuvvetleri Komutanlığının C-130, C-160, CASA tipi uçaklarını kullanabilirim. Ordudan ayrıldıktan sonra özel hava yolu şirketlerinin uçaklarını kullandığımız için uçuş kabiliyetimizi kaybetmedik." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra tasfiye edilen pilotların yerlerinin kısa sürede doldurulabileceğini kaydeden İlhan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanacak bir protokol sayesinde bunun mümkün olabileceğini anlattı.

İlhan, geçmiş yıllarda iki kurum arasında yapılan protokol gereği THY uçaklarının savaş pilotları tarafından da uçurulduğunu dile getirerek, "Bu sefer de tersi bir uygulama için bir protokol yapılabilir. THY bünyesinde çok sayıda Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli olmuş pilot var. Bunların yeniden ordunun bünyesinde görev alabilmeleri sağlanabilir. Bu noktada herkesin maddi bir beklenti içinde olmadan kendisine verilen görevi yapacağından eminim." görüşünü ifade etti.