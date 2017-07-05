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Eski rektör ve öğretim üyeleri hakkındaki iddianame kabul edildi

Rize'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 öğretim üyesi ve doktor hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Eski rektör ve öğretim üyeleri hakkındaki iddianame kabul edildi

Rize'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 öğretim üyesi ve doktor hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:25
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Eski rektör ve öğretim üyeleri hakkındaki iddianame kabul edildi

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'ın da bulunduğu 16 öğretim üyesi ve doktor hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Dursun Ali Şahin ve Doç. Dr. Mehmet Bostan hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 yıldan 15 yıla, aralarında eski Rektör Yılmaz'ın da bulunduğu diğer 14 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle 40 sayfalık iddianame hazırladı.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda, darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklu 16 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İddianamede, ilk 20 sayfalık bölümde örgütün yapısı ve işleyişi anlatılırken, Bostan ve Şahin'in örgüte finansal destek sağlamak adına üniversite çalışanlarını ve öğretim üyelerini organize ettiği, örgüte destek sağladıkları ve örgütle bağlantılarını kurdukları bilgisi yer aldı.

Yılmaz'ın ifadesinde, örgüte üye olmadığı ve destek sağlamadığını belirttiği, görev aldığı dönem içinde üniversitenin gelişimi için katkı verdiği, darbeyi ailesinden öğrendiğini ve hiçbir şekilde destek vermediğini iddia ettiği vurgulandı.

AA

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