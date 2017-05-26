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Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında

Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü İsrafil Kurtcephe, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.

Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında

Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü İsrafil Kurtcephe, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.

26 Mayıs 2017 Cuma 09:16
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Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyonda, Antalya Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesince alınan arama kararıyla, polis ekipleri eski Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin evine gitti. 

Kurtcephe, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kurtcephe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaProf. Dr. İsrafil KurtcepheFETÖ
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