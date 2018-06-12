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Eski polis amirlerinin 'mahrem imam'ı yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kırşehir'deki eski polislerin "mahrem imam"ı olduğu ileri sürülen kişi, Kayseri'de yakalandı.

Eski polis amirlerinin 'mahrem imam'ı yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kırşehir'deki eski polislerin "mahrem imam"ı olduğu ileri sürülen kişi, Kayseri'de yakalandı.

12 Haziran 2018 Salı 14:23
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Eski polis amirlerinin 'mahrem imam'ı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kırşehir'deki eski polislerin "mahrem imam"ı olduğu ileri sürülen kişi, Kayseri'de 2 yıldır saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan eski öğretmen C.B'nin yakalanması için Kırşehir ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Şüphelinin Kayseri'de olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri, kent merkezindeki bir ikamete baskın düzenleyerek, C.B'yi kaldığı evde yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kırşehir'e getirilen C.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.B'nin, Kırşehir'deki eski polis amirlerinin mahrem imamı olduğu, birçok polise örgütün gizli yazışma programı ByLock kurduğu, ailesini anne ve babasının yanına göndererek Kayseri'de bir ev kiraladığı ve yaklaşık 2 yıldır burada saklanmaya çalıştığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖMahrem ImamıKırşehir Cumhuriyet BaşsavcılığıKayseri Emniyet Müdürlüğü
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