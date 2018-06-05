Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98709
ALTIN
191.690
DOLAR
4.6122
STERLİN
6.1713
EURO
5.3959
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Yaşayan Osmanlı ruhu
Yaşayan Osmanlı ruhu
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"

Eski öğretmen 7 bin 841 ByLock girişini inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen ByLock'a 7 bin 841 defa giriş yaptığını kabul etmedi.

Eski öğretmen 7 bin 841 ByLock girişini inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen ByLock'a 7 bin 841 defa giriş yaptığını kabul etmedi.

05 Haziran 2018 Salı 13:01
0 Okunma
Eski öğretmen 7 bin 841 ByLock girişini inkar etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim ve öğretmen çiftin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski hakim Mustafa U. ve eşi öğretmen Songül U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmada ilk olarak gelen belgeleri okuyarak, sanık Songül U. adına açılan banka hesabına Alman Hakimler Birliği üyesi Stuttgart savcısı P.S. ve yargıç S.S. tarafından iyi ayrı işlemde bin 271 dolar gönderildiği bilgisini aktardı.

Mahkemeye ulaşan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında ise sanık Songül U'nun 7 bin 841 defa ByLock'a giriş yaptığının tespit edildiğini belirtilerek savunma yapması istendi.

Sanık Songül U. ise kendisinin ve eşinin meslekten ihraç edilmesi üzerine maddi olarak zor durumda kaldıklarını belirterek "Bu durum üzerine uluslararası yardım kuruluşlarından yardım talebinde bulunduk. Gelen paralar bu kapsamdadır. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa U. da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların ByLock kullanıcısı oldukları nazara alınarak üst sınırdan cezalandırılması ve sanık Mustafa U'nun tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti de Mustafa U'nun tutuklanmasına karar vererek, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak
Plastik kirliliğinde çözüm geri dönüşüm
Plastik kirliliğinde çözüm geri dönüşüm
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çevre için 31,8 milyar lira harcandı
Çevre için 31,8 milyar lira harcandı
FETÖ'ye yönelik 'mahrem subay' operasyonunda 6 kişi daha adliyede
FETÖ'ye yönelik 'mahrem subay' operasyonunda 6 kişi daha adliyede
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı
Orgeneral Akar erbaş ve erlerle iftar yaptı
Orgeneral Akar erbaş ve erlerle iftar yaptı
İhraç edilen hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İhraç edilen hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ