Eski Milletvekili Bıyıklıoğlu tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Aydın Bıyıklıoğlu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) görevli 7 kişi tutuklandı, 8'i adli kontrol kaydıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 gün önce Ankara'daki evinde gözaltına alınarak Trabzon'a getirilen 24. dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Bıyıklıoğlu ile KTÜ'de görevli 16 akademisyenin, savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen Bıyıklıoğlu ile KTÜ'de akademisyen L.A, H.E, A.U, D.G, C.H, H.A. ve B.S. tutuklanırken, diğer 9 akademisyen ise 8'i adli kontrol kaydıyla olmak üzere serbest bırakıldı.