Eski Mardin Valisi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çeşitli illerde düzenlenen operasyonda Bodrum'daki bir evde polis ekiplerince gözaltına alınan Ayvaz, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ayvaz, hastane çıkışında gazetecilere, FETÖ olaylarıyla bir ilgisinin olmadığını söyleyerek, "5 yıl öncesine dayanan basit bir şikayet. Önemli bir durum yok. Bu olaylarla alakası yok. Valiliğimizdeki basit bir şikayet. Burada tatildeydim." dedi.

Turhan Ayvaz'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Mardin'deki soruşturma kapsamında, aralarında ilde görev yapmış eski vali ve vali yardımcılarının da yer aldığı 60 kişi gözaltına alınmıştı.