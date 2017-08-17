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Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:09
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Eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖBylock
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