Eski Koza Altın yönetim kurulu üyelerinin hissesine tedbir konuldu

İSTANBUL

Eski Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve Pelin Zenginer aleyhine şirket zararlarının tazmini için dava açılmış olup şahsi hisseleri üzerine devir, temlik, ipotek ve her türlü hukuki tasarruflarını engelleyen tedbir konulmasına karar verildiği duyuruldu.

Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında "Sermaye Piyasası Üst Kurulunun kararları gereği, şirketi zarara uğratan eski yönetim kurulu üyeleri Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve Pelin Zenginer aleyhine şirket zararlarının tazmini için dava açılmış olup söz konusu davada eski yönetim kurulu üyelerinin şahsi hisseleri üzerine devir, temlik, ipotek ve her türlü hukuki tasarruflarını engelleyen tedbir konulmasına karar verilmiştir. Şirket faaliyetleri devam etmektedir."bilgilerine yer verildi.