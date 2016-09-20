Eski İzmir Vali Yardımcısı gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Suat İlhan, İzmir Adliyesine gelişinde polis tarafından gözaltına alındı.

İlhan, İzmir Adliyesi Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan İzmir Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş ile Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal gözaltına alınmış, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılmışlardı.