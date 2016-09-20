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Eski İzmir Vali Yardımcısı gözaltına alındı

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce görevden uzaklaştırılan İzmir Vali Yardımcısı İlhan, İzmir Adliyesinde gözaltına alındı.

Eski İzmir Vali Yardımcısı gözaltına alındı

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce görevden uzaklaştırılan İzmir Vali Yardımcısı İlhan, İzmir Adliyesinde gözaltına alındı.

20 Eylül 2016 Salı 14:19
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Eski İzmir Vali Yardımcısı gözaltına alındı

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Suat İlhan, İzmir Adliyesine gelişinde polis tarafından gözaltına alındı.

İlhan, İzmir Adliyesi Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan İzmir Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş ile Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal gözaltına alınmış, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılmışlardı.

AA

Son Güncelleme: 20.09.2016 14:20
Anahtar Kelimeler:
İzmirAskerFETÖDarbeAvukat
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