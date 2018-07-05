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Eski İzmir Üniversitesinin sahibi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, aralarında KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Kolejinin sahiplerinden Ali Rıza Doğanata'nın da bulunduğu 6'sı tutuklandı.

Eski İzmir Üniversitesinin sahibi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, aralarında KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Kolejinin sahiplerinden Ali Rıza Doğanata'nın da bulunduğu 6'sı tutuklandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:27
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Eski İzmir Üniversitesinin sahibi tutuklandı

İZMİR

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Kolejinin sahiplerinden Ali Rıza Doğanata'nın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklanırken, diğerlerine ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklananlar arasında Doğanata da bulunuyor.

Gözaltına bulunan 6 zanlının ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışma içeriklerine göre FETÖ üyesi olduğu belirlenen, örgüte ait eğitim ve öğretim kurumlarında çalışanlara, örgüte ait öğrenci yurtlarında ele geçirilen USB bellekte yapılan inceleme neticesinde ele geçirilen fotoğraflardan kimlikleri deşifre edilen kişilere yönelik 28 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Kolejinin sahiplerinden Ali Rıza Doğanata'nın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmış, kapatılan Şifa Üniversitesi kurucularından Mahmut Akdoğan'ın oğlu Usame Akdoğan'ın da arasında bulunduğu 5 zanlının ise yurt dışına kaçtığı öğrenilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Sahibiİzmir Üniversitesi
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