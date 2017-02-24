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Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nde ByLock çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ergenoğlu hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nde ByLock çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ergenoğlu hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

24 Şubat 2017 Cuma 15:10
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Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nde ByLock çıktı

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mehmet Ergenoğlu hakkında, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Ergenoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün kuruluşu, amacı, yapılanması gibi bilgilere yer verilen iddianamede Ergenoğlu'nun, darbe girişiminin ardından 17 Temmuz'da kamu görevinden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığı kaydedildi.

İddianamede, Ergenoğlu'nun, FETÖ/PDY'ye müzahir kişilerin haberleşmede kullandıkları ByLock uygulamasını kullandığı öne sürülerek, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması istendi.

Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMehmet Ergenoğlu
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