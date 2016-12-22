Fetullahçı Terör Örgütü (

FETÖ

) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (

HSYK

) Üyesi

İbrahim Okur

,

ifade

si alınmak üzere yeniden Ankara Adliyesine getirildi.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Okur'un, hakim ve savcılara ilişkin FETÖ soruşturmalarını yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Okur, dün de ifade vermiş, gece cezaevine götürülmüştü.

İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunulduğu belirtilmişti.

Okur'un tutuklu olması, kendisiyle görüşmenin kısıtlı oluşu nedeniyle hakkındaki gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalara bugüne kadar cevap vermesinin mümkün olmadığı kaydedilen dilekçede, şöyle denilmişti:

"Müvekkilime yöneltilen isnatlarla ilgili beyanına başvurulması, soruşturmanın etkin yürütülmesi ve adil yargılanma hakkının da gereğidir. FETÖ/PDY yapısı hakkında bugüne kadar yaşadıklarını, örgütle ilgisi olduğunu düşündüğü kişileri, yerine göre tahminlerini gerçek suçluların ortaya çıkması amacıyla ve devletle iş birliği anlayışı içinde tüm açıklığıyla dün Silivri 3 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sunduğu dilekçeyle anlatmıştır. Müvekkilim, tüm samimiyetiyle adli makamlara da ifade vermeye hazırdır. Örgütün çözülmesinde etkili olabilecek söz konusu dilekçede kamuoyuna arz edilen itirafçı beyanlarında yer alan konular da dahil adli makamlar huzurunda açıklama yapmak istemektedir."

AA