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Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya hakkında FETÖ fezlekesi

Daha önce HSYK Genel Sekreterliği ve Yargıtay üyeliği görevlerinde bulunan Mehmet Kaya hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan fezleke düzenlenerek, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya hakkında FETÖ fezlekesi

Daha önce HSYK Genel Sekreterliği ve Yargıtay üyeliği görevlerinde bulunan Mehmet Kaya hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan fezleke düzenlenerek, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:24
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Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya hakkında FETÖ fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreterliği ve Yargıtay üyeliği görevlerinde bulunan Mehmet Kaya hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan düzenlediği fezleke, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı fezlekede, Kaya'nın, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten çıkarıldığı, ilk anda yakalanmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve 7 Şubat 2018'de Çanakkale'de örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak adlandırdığı evde yakalandığı belirtildi.

Kaya'nın üç hat üzerinden beş ayrı cihazla ByLock kullandığı ve ByLock ID'sinin "469835" olduğu ifade edilen fezlekede, Kaya'nın "fahri 11" kullanıcı ismini kullandığı, diğer şahısların ise onu "Fahril 11" şeklinde kaydettiği bildirildi.

Fezlekede, Kaya'ya ait ByLock'tan "52025" ID numaralı kullanıcıya gönderilen mesajın incelendiği ve buna göre, "yargı üyesi olduğu değerlendirilen şahısların bulundukları yargı çevresinde, terör örgütü FETÖ/PDY'yi ilgilendiren konularla ilgili hakim ve savcıları birbirlerine takip için zimmetlediklerinin ve terör örgütü liderini övücü yazılar paylaştıklarının" belirlendiği kaydedildi.

"Örgütün yargıdaki en önemli 9 isminden"

Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen veri havuzu sorgulama raporuna göre, Kaya'nın örgüt toplantılarını organize ettiği, himmet topladığı, Yargıtaya seçilecek üyelerin belirlenmesinde örgüt adına önemli rol oynadığı ve örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu anlatılan fezlekede, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ile FETÖ/PDY şüphelisi bazı eski yargı mensupları ve gizli tanıklar "Sinop" ve "Murat"ın, Kaya'nın FETÖ/PDY yapılanmasında yer aldığına dair beyanları bulunduğuna dikkat çekildi.

Fezlekede, dosya kapsamına göre Kaya'nın, "Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği, kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, örgüt üyeleri arasında kullanılan gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanarak örgütle organik bağ kurduğu ve örgütün yargı yapılanması içinde yer aldığı" kaydedildi.

Fezlekede, Kaya'nın eylemlerinin Yargıtayda görev yaptığı dönemde yoğunlaştığı ifade edilerek, hakkındaki evrakın bu sebeple dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da fezlekedeki gibi "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan dava açması durumunda Kaya, 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle yargılanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖHSYK
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