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Eski hakimler Özçelik ve Başer yargılanıyor

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutuklular hakkında tahliye kararı veren eski hakimler Özçelik ve Başer'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi.

Eski hakimler Özçelik ve Başer yargılanıyor

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutuklular hakkında tahliye kararı veren eski hakimler Özçelik ve Başer'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 15:44
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Eski hakimler Özçelik ve Başer yargılanıyor

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Yargıtay Konferans Salonu'ndaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık etti.

Duruşmayı, Hollanda Yargıçlar İçin Yargıçlar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evert Van Der Molen ile beraberindeki heyet de izledi.

Hakim Şentürk, duruşmada, geçen duruşmada yazılan müzekkere yazılarına gelen cevapları okudu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığının ByLock ile ilgili raporunda, sanık Başer ve Özçelik'in isimlerinin abone listesinde bulunduğu ve sisteme girdiklerinin tespit edildiği ancak mesaj içeriklerinin henüz belirlenemediği ifade edildi.

Raporda, sanık Mustafa Başer'in ByLock'a 21 Eylül-20 Kasım 2014 arasında 19 farklı günde 459 kez, Özçelik'in de 17 Ağustos 2014-20 Şubat 2015 tarih aralığında 21 farklı günde 405 kez giriş yaptığı kaydedildi.

Rapora ilişkin söz alan sanık Mustafa Başer'in avukatı Elkan Albayrak, raporun çelişkili olduğunu savunarak, sanıkların ByLock kullanıcısı olup olmadığının bağımsız bir birim tarafından incelenmesini istedi.

"Şok oldum"

Raporda ByLock kullandığı tespiti yer alan sanık Özçelik'in avukatı Önder Durdu ise sözlerine "Şok oldum." diyerek başladı.

Avukat Ahmet Sivri ile mail yoluyla haberleştiğini belirterek, mesaj içeriğini doğrulayan Durdu, kesinlikle ByLock kullanmadığını savundu.

Daha sonra söz verilen sanık Mustafa Başer, kendisiyle ilgili ByLock içeriklerinin belirlenmemiş olmasının, bu programı kullanmadığını gösterdiğini ileri sürdü.

Sanık Metin Özçelik de ByLock kullanmadığını iddia ederek, telefonunun incelenmesi talebinde bulundu

AA

Anahtar Kelimeler:
Paralel YapıMetin ÖzçelikMustafa BaşerEmniyet Genel MüdürlüğüKom
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