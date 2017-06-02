Eski Genelkurmay Başkanı Özel şehit Aydın'ın mezarını ziyaret etti

Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın mezarını ziyaret etti.

Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen Özel, Aydın'ın mezarına gül bıraktı ve dua etti. Özel, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Aydoğan Aydın ile daha önce görev aldıklarını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Kendisi takdir ettiğim ve beğendiğim kahraman bir silah arkadaşımdı. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Elim bir helikopter kazası ancak kaderin önüne de geçilmiyor. Bir yerde de ecel, zamanı geldiği zaman bizleri yakalıyor. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemin de başı sağ olsun."