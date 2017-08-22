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Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a 'ByLock' gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a 'ByLock' gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

22 Ağustos 2017 Salı 11:45
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Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a 'ByLock' gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen Çatkıç'ı, İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Çatkıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖÖmer ÇatkıçBylock
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