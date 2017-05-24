Eski Deniz Kuvvetleri personelinin yargılandığı dava başladı

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) eski Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da bulunduğu 21'i asker, üçü "FETÖ abisi" 24 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesi başladı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

İddianame özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Savunmasını yapan sanık Ahmet Şahin, 15 Temmuz öncesi DKK'da astsubay olarak görev yaptığını Merasim Sokak'taki terör saldırısında ölümden döndüğünü öne sürdü.

ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki suçlamayı kabul etmeyen sanık Şahin, "Suçlamaları kabul etmiyorum, isnat edilen suç kapsamında hiçbir uygulamayı indirmedim ve kullanmadım." dedi.

Şahin, FETÖ'nün darbe girişimi esnasında bir akrabasının düğününde oluğunu ve darbe girişimine iştirak etmediğini beyan ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor.

İddianameden

Dava kapsamındaki 24 sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, DKK'nın 17 Ağustos 2016 tarihli yazısıyla FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 105 kişi hakkındaki ihbara yer verildi.

Sanıklardan eski Deniz Kurmay Yarbay Murat Baykal'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturmanın, DKK personelinin "mahrem hizmet abileri" olan sivillere yönelik genişletildiği belirtilen iddianamede, "FETÖ'nün kripto eğitim kurumlarından olan, özellikle asker çocuklarının eğitimiyle ilgilenen ve KHK kapsamında kapatılan Anafartalar Koleji'nin Müdür Yardımcısı Aygün Sarsmazelsoy, kapatılan Özel Samanyolu Fen Lisesinin Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz ve SGK'da görevliyken görevinden ihraç edilen Ferdi Tokar'ın da soruşturma kapsamına alındıkları" yer aldı.

İddianamede, Baykal'ın ifadeleri doğrultusunda DKK eski Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Saral'ın ByLock kullanmamasına rağmen FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği ve soruşturma kapsamına alındığı bildirildi.

"Mahrem abi"nin eşi KPSS şüphelisi

İddianamede, KHK kapsamında kapatılan eğitim kurumlarından Özel Samanyolu Fen Lisesinde müdür yardımcısı olan sanık Abdullah Yılmaz'ın FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı ve "Nevzat" kod adını kullandığı belirtildi.

Yılmaz'ın 12 Ağustos 2014'te ByLock kullanmaya başladığı vurgulanan iddianamede, Temmuz-Ağustos 2011'den itibaren sanıklardan eski Deniz Kurmay Yarbay Murat Baykal'ın da "mahrem hizmetler abiliğini" yaptığı kaydedildi.

Baykal'ın tayininin Haziran 2013'te Gölcük'e çıkması nedeniyle Yılmaz'ın onu Kocaeli'de ikamet eden "Cengiz" kod adlı, açık kimliği belirlenemeyen "mahrem hizmet abisine" devrettiği kaydedilen iddianamede, sanıklardan Sarsmazelsoy'un da FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında görev üstlendiği ve "Asım" kod adını kullandığı ifade edildi.

Sarsmazelsoy'un 11 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullanmaya başladığı belirtilen iddianamede, deşifresi yapılan görüşme detaylarına göre, sanıklardan Ali Uğur Aras ve Abdullah Yılmaz ile görüştüğü, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı, Kasım 2013'ten itibaren sanıklardan Baykal'ın "abiliğini" yapmaya başladığı, telefonuna ByLock yüklettiği, kullanması için 8 haneli şifre verdiği aktarıldı.

İddianamede, sanıklardan Tokar'ın Keçiören'de serbest eczacılık yaptıktan sonra 2011'de SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapmaya başladığı, KHK ile görevinden ihraç edildiği bildirildi. Tokar'ın FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında görev aldığı da anlatılan iddianamede, sanığın "Vanlı Mahmut" kod adını kullandığı belirtildi.

Tokar'ın, yoğun şekilde ByLock kullandığı, 156 görüşmesinin bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın eşinin de 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın şüphelilerinden olduğu bildirildi.

Sanıklar "ByLock" kullanıcısı

Eski DKK Özel Sekreterlik İcra Subayı Fatih Emre Ülger'in de ByLock kullandığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Ülger'in kardeşi E.K'nin FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Gelişen Sanayici ve İş Adamları Derneğinin kurucu/yöneticileri arasında yer aldığı, 1999-2006 arasında Asya Katılım Bankasında çalışma kaydının bulunduğu kaydedildi.

Sanıklardan eski deniz astsubay başçavuş Hacı Ali Ateş'in ByLock kullanıcısı, eşinin ise KPSS şüphelisi olduğu belirtilen iddianamede, asker sanıklar Ahmet Şahin, Ali Soyer, Bülent Turan, Emre Kayır, Fatih Yüceldi, Fuat Erkalkar, Halil Döngelli, İhsan Üstün, İsa Temelci, İsmail Çelik, Kemal Durğun, Kenan Tural, Musa İnanç, Mustafa Fatih Altın, Özlen Bitirgen, Serbülent Yılmaz ve Serkan Gülbaş'ın cep telefonlarında da ByLock uygulaması bulunduğuna yer verildi.

DKK Harekat Plan ve Teşkilat Dairesi Başkanlığında görevli eski astsubay başçavuş İhsan Üstün'ün 21 Eylül 2014'te programı yüklediği, DKK Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı Bilgi Sistem Daire Başkanlığında görevli İsa Temelci'nin de 14 Ağustos 2014'te ByLock yükleyerek dört görüşme yaptığı belirlendi.

DKK Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığında görevli eski teğmen İsmail Çelik'in 5 Eylül'de, Lojistik Başkanlığında görevli başçavuş Kemal Durgun da 26 Ağustos 2014'te ByLock yükledikleri ve altı görüşme yaptıkları tespit edildi.

Diğer şüphelilerin de 2014'ün ağustos ve eylül aylarında ByLock yükledikleri bilgisine ulaşıldı.