Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu

ANKARA - Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cindoruk'u hastaneye gelişinde Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem CHP Genel Başkanlığı da yapan eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel karşıladı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Cindoruk, Deniz Baykal'ın çok eski arkadaşı olduğunu belirterek, "İyi haberlerini aldım. Mutluyum. Geçmiş olsun." dedi.

Baykal'ın sağlık durumu hakkında kendisine verilen bilgilerden dolayı ümitvar olduğunu söyleyen Cindoruk, "Hayati birtakım belirtileri var. O kuvvetli bir adamdır, kalkacaktır." diye konuştu.

Öte yandan, eski bakanlardan Ufuk Söylemez de Baykal'ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.