Eski Bursa Valisi ile eski İl Emniyet Müdürü gözaltında

Bursa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile eski Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın da aralarında bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında, eski Bursa Valisi Harput Ankara'da, eski Emniyet Müdürü Kahya ise Bursa'da gözaltına alındı. Harput'un, Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

2004-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı da yapan Harput ve Kahya'nın yanı sıra önemli bölümü iş adamı olan 70 kişi gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.