Eski Bursa Valisi Harput adliyeye sevk edildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 19 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 28 Temmuz'da gözaltına alınan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, eski Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman, eski BTSO Yönetim Kurulu üyeleri Şakir Umutkan ve Emin Akça, iş adamları Eyüp Karakuş, Hilmi Gülcemal ve Sami Şentürk'ün de bulunduğu 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Harput ve diğer şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.