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Eski BDDK çalışanlarının 'ByLock' davası başladı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla eski BDDK çalışanı 22'si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Eski BDDK çalışanlarının 'ByLock' davası başladı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla eski BDDK çalışanı 22'si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

03 Nisan 2017 Pazartesi 13:27
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Eski BDDK çalışanlarının 'ByLock' davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 22'si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, 22 tutuklu sanık katıldı.

Sanıkların kimlik tespiti yapılan ve iddianamenin özeti okunan duruşmada, savunmalara geçildi.

Tutuklu sanıklardan bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır savunma yapıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) BDDK yapılanmasına ilişkin bilgiler veriliyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen şüphelilerden eski BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BylockFETÖBddkSilahlı Terör örgütü üyeliği
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