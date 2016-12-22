İzmir'deki "

askeri casusluk

soruşturması"nda, "

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

" (FETÖ/PDY) üyelerinin usulsüzlük yaptıkları ve bazı bilgileri sızdırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan

eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan

gözaltına alındı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun koordinasyonunda, Savcı Berkant Karakaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Okan, bazı işlemler için geldiği İzmir Adalet Sarayı'nın yakınında Adliye Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı.

Okan, adliyedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Öte yandan, Okan, İzmir'de gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek, başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla "usulsüz dinleme yaptıkları" iddia edilen emniyet mensuplarına yönelik iki davada da "yönetici olarak örgüt adına suç işleme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek, kaydetmek veya yaymak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve iftira" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanıyor.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, "İzmir'deki askeri casusluksoruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda 7 Temmuz'da "FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatmış, aralarında Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros ve FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ikisi amiral 6 muvazzaf askerin de savcılığa getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına talimat gönderilmişti.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, 4 askeri personel ifade için savcılığa gelmiş, 12 kişinin ise önceki operasyonlar kapsamında arandıkları ve yurt dışında oldukları belirtilmişti. Şüphelilerden 3'ü asker 9 kişi tutuklanırken, haklarında yakalama kararı verilen Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Tuğamiral Ali Suat Aktürk'ün yurt dışında oldukları belirlenmişti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yurda dönmeyen amiraller Uğurlu ve Aktürk, TSK'dan ihraç edilmişti. Uğurlu, ABD'ye iltica talebinde bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Soruşturmanın 26 Temmuz'daki ikinci dalga operasyonunda da 55'i asker 79 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, 28 zanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilenler arasında Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile Tuğgeneraller Şener Topçu, Uğur Buldu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, ayrıca darbe girişimi sonrası tutuklanan ya da gözaltında bulunan Tuğgeneraller Mehmet Nuri Başol, Fatih Celaleddin Sağır, Murat Aygün ve Hidayet Arı, Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da yer aldığı 17 askerin olduğu öğrenilmişti. Aralarında Koçyiğit ve Yüce'nin de bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı, 7 askeri personelin de darbe girişimi nedeniyle daha önce cezaevine konuldukları tespit edilmişti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Kasım'da İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Samsun, Balıkesir, Kayseri, Amasya, Uşak, Kocaeli, Mardin, Malatya ve Antalya illerindeki üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan, aralarında emekli Tümgeneral Muzaffer Öztosun ve Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Erdoğan Akdeniz'in bulunduğu 18 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

AA