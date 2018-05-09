Eski bakanlık çalışanı 18 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.
AA