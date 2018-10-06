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Eski bakanlardan Ali Topuz taburcu edildi

Katıldığı Edirne 6. Kitap Fuarı'nda rahatsızlanarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Eski bakanlardan Ali Topuz tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eski bakanlardan Ali Topuz taburcu edildi

Katıldığı Edirne 6. Kitap Fuarı'nda rahatsızlanarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Eski bakanlardan Ali Topuz tedavisinin ardından taburcu edildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:04
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Eski bakanlardan Ali Topuz taburcu edildi

Trakya Üniversitesi () Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirilen Ali Topuz'un sağlığının iyi olduğunu ve taburcu edildiğini söyledi.

Hastanede gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Taş, "Nöroloji, göz ve kardiyoloji bölüm doktorları baktı, diğer tetkikleri yapıldı. Herhangi bir sorun görülmedi. Muhtemelen yorgunluğa bağlı bir senkop geçirmiş. Tam bir bayılma değil, baş dönmesi, göz kararması olmuş. Yorgunluğa ve tansiyon düşmesine bağlı bir rahatsızlık diyebiliriz. Herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

Eski bakanlardan Ali Topuz, dün katıldığı Edirne 6. Kitap Fuarı'nda rahatsızlanarak ambulansla TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trakya üniversitesiAli Topuz
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