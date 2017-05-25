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Eski akademisyene FETÖ'den tutuklama

Başkentte, FETÖ'ne yönelik soruşturma kapsamında, Meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı belirlenen eski akademisyen tutuklandı.

Eski akademisyene FETÖ'den tutuklama

Başkentte, FETÖ'ne yönelik soruşturma kapsamında, Meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı belirlenen eski akademisyen tutuklandı.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:52
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Eski akademisyene FETÖ'den tutuklama

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski akademisyen Rana S. tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla eski akademisyen Rana S. hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusunda, Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiğini ve ailesinin yanında yaşadığını söylediği belirtildi.

ByLock programını yüklemediğini savunan Rana S'nin, kalabalık gruplar halinde akademik çalışmalar yapılan ortamlarda bulunduğunu ve telefonunun sürekli masada durduğunu, bu esnada birileri tarafından alınıp yüklenmiş olabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

Rana S'nin, meslekteyken FETÖ'ye bağlı yurt ya da evlerde kalmadığını ve örgütün üniversite sorumlularını tanımadığını iddia ettiği öğrenildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylock
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