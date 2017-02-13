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Eşini ve çocuklarını rehin alan kişi 28 saat sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan firari hükümlü, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eşini ve çocuklarını rehin alan kişi 28 saat sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan firari hükümlü, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:15
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Eşini ve çocuklarını rehin alan kişi 28 saat sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan firari hükümlü, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı Direkli Mahallesi'ndeki olay yerinde Osman Binici'nin 28 saat rehin tuttuğu 2 çocuğunu bırakması için ikna edilmesinin ardından polis ekipleri, şüphelinin yorgunluğundan faydalanarak operasyon düzenledi.

Yakalanan şüpheli Osman Binici ile rehin tuttuğu eşi Gülşah, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, otomobildeki av tüfeği ve çok sayıda mermiyi de aldı.

Şüpheli Osman Binici, Direkli Mahallesi'nde dün gece saatlerinde polisin kimlik kontrolü sırasında eşi ve çocuklarını silahla rehin almış, bir süre sonra yaşları küçük çocukları İbrahim ve Nurşah'ı kardeşine teslim etmişti. Yaklaşık 28 saattin ardından şüpheli, çocukları Enes ve Gökmen'i de serbest bırakmıştı.

Şüphelinin işlediği cinayet nedeniyle kaldığı ve 6 ay önce izinli çıktığı cezaevine dönmemesi üzerine arandığı belirtilmişti. Tahliyesine 2 yıl kalan şüphelinin daha önce adliye binasında eşini rehin aldığı iddia edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaEyyübiyeRehinOsman BiniciEşini Ve çocuklarını Rehin Alan Kişi
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