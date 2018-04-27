Eşini darbettiği öne sürülen kadına hapis istemi

İzmir'de tartıştığı eşini sehpayla darbettiği öne sürülen kadın hakkında 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Ramazan D. (29), eşi Havvanur D. (23) tarafından geçen yıl 30 Aralık'ta saldırıya uğradığı ve sehpayla darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, Havvanur D. hakkında "basit yaralama" suçundan iddianame hazırladı.

İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Havvanur D. hakkında 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede müşteki ile şüphelinin evli olduğu, suç tarihinde aralarında ailevi sebeplerden çıkan tartışma sonucu Havvanur D'nin eşine saldırdığı ve odadaki sehpayla darbederek basit tıbbi müdahaleyle iyileşecek şekilde yaraladığı belirtildi.

İddianamede şüphelinin savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmediği ancak adli tıp raporundaki bulguların müştekiyi doğrulaması nedeniyle savunmasına itibar edilmediği bildirildi.

Havvanur D'nin, 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek.