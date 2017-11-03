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Eşini darbederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da eşini darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Eşini darbederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da eşini darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

03 Kasım 2017 Cuma 13:51
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Eşini darbederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da eşini darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet Elmas ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Nusret, Keziban, İsmail ve İbrahim Elmas ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık İzzet Elmas’ın "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, İbrahim ve Nusret Elmas’ın ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatlerini talep etti.

Son savunması sorulan sanık İzzet Elmas, bilerek ve isteyerek eşini öldürmediğini öne sürerek, "Keşke böyle olmasaydı, kendisine çok yalvardım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İzzet Elmas'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ruhsatsız silah taşımaktan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına mahkum edilen tutuksuz sanık Nusret Elmas hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı, sanık İbrahim Elmas'a ise aynı suçtan 7 bin 300 lira adli para cezası verildi.

Sanıklar İsmail ile eşi Keziban'ın haklarındaki suçun sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmedildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde 5 Aralık 2016'da bir çocuk annesi eşi Şehriban Elmas'ı darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İzzet Elmas hakkında "eşi kasten canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", kadının kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban, kayınbiraderi İbrahim Elmas ile akrabaları Nusret Elmas hakkında ise "suça iştirak"ten dava açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAğırlaştırılmış Müebbet
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