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Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı

Esenyurt'ta uyuşturucu üretildiği iddia edilen bir evde patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı

Esenyurt'ta uyuşturucu üretildiği iddia edilen bir evde patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle 3 kişi yaralandı.

02 Mayıs 2017 Salı 09:12
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Esenyurt'ta patlama ve yangın: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1881. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Daha sonra dairenin pencereleri yerinden sökülerek yola savruldu ve yangın çıktı.

Söz konusu dairede bulunan ve olayda yaralanan B.A. (33), R.G. (25) ile S.S. (27), kendi imkanlarıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Esenyurt, Beylikdüzü ve Yakuplu itfaiye istasyonlarından görevlilerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Ev sahibi M.A. (26), polis tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, uyuşturucu imal edildiği öne sürülen evde yaşanan patlamanın nedenini araştırıyor.

AA

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