Esenyurt'ta AVM'ye 'bomba ihbarı'

Esenyurt'ta bomba ihbarı yapılan bir alışveriş merkezinde, polis tarafından arama yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından Esenyurt'ta D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde bomba olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, alışveriş merkezindeki müşteri ve mağaza çalışanlarını dışarı çıkararak, içeriye girişleri durdurdu. Alışveriş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine bomba imha uzmanı istedi.

Bölgeye ulaşan bomba imha uzmanı ekiplerin dedektör köpek eşliğinde alışveriş merkezindeki araması sürüyor.