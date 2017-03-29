Esenler'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Esenler'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede önceden belirlenen 16 adrese şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar, polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle yürütüldü.

Binalardan bazılarının ana giriş kapılarını koçbaşlarıyla kıran ekipler, söz konusu adreslerde arama yaptı. Polisler, aradıkları evlerin çatıları ve çevrelerini de kontrol etti. Nene Hatun, Oruç Reis, Turgut Reis, Fevzi Çakmak, Tuna, Fatih ve Namık Kemal mahallelerinde yürütülen operasyon sırasında özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltı sayısı hakkında bilgi verilmeyen operasyon kapsamında aramalar devam ediyor.