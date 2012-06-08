Esed, er ya da geç gidecek

ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Kgalema Petrus Motlanthe yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada da düşüncelerimizin örtüştüğünü görüyorum..Aslolan bir an önce Suriye'deki bu acımasızca sürdürülen bu katliamı, adeta soykırıma dönüşmüş olan bu katliamı durdurmaktır. Biliyorsunuz Hama'da tanklarla, toplarla 100 kişi, bir o kadar yine bugün top, tanklarla vurulmak suretiyle insanlar öldürülüyor. Nitekim gerek Kofi Annan'ın son yaptığı açıklamalar, artık kendisinin almış olduğu sözün yerine getirilmemiş olduğu istikametindedir. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un BM genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla artık bu Annan sürecinin bittiğini ima eder gibi bir ifadesi de olmuştur. Bunlar yeni bir sürecin başlayacağının da işaretidir. Temennim odur ki insanlık bu noktada el birliği yapar ve bunun neticesinde de Suriye'de atmamız gereken adımları biran önce atar."

Beşşar Esed gidecek

"Her geçen gün Suriye'de muhalif kesim bana göre ilerliyor" diyen Başbakan Erdoğan, "Beşşar sadece yanında birkaç ülkenin desteği ile ayakta durmaya çalışıyor. Dünya Beşşar'ın karşısındadır. Beşşar Esed gidecektir. Burada kalamaz. Er ya da geç gidecektir ve şu anda o da kendi sonunu hazırlamaktadır. Kimler yardımcı oluyor bunları da zaten biliyorsunuz'' şeklinde konuştu.

Yemen Modeli düşünülebilir

Erdoğan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye için ortaya attığı ''Yemen Modeli''ne ilişkin, ''Yemen Modeli'nin üzerinde düşünülebilir, konuşulabilir ama Yemen Modeli'nde biliyorsunuz Beşşar Esed'in görevi bırakması gerekiyor. Şu anda Esed'i buna hazırladılar mı hazırlamadılar mı bunu bilemem. Tabii nasıl bırakacağı da çok önemli. Yemen Modeli'nde bu noktada bazı sıkıntılar ama Yemen Modeli şu andaki duruma göre masaya yatırılabilecek bir modeldir'' diye konuştu.