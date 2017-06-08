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Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Erzurum, Adıyaman ve Hatay'daki eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Erzurum, Adıyaman ve Hatay'daki eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

08 Haziran 2017 Perşembe 13:26
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Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Erzurum merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile irtibatlı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Örgütün kriptolu haberleşme uygulamasını kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Erzurum, Adıyaman ve Hatay'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Erzurum'da yakalanan 10 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adıyaman ve Hatay'da yakalanan 2 şüphelinin de işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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