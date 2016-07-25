Erzincan'da 270 kamu çalışanı açığa alındı

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz'dan bu yana, kamu çalışanı 270 kişi açığa alındı, 57 kişi tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, il genelinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 270 kamu çalışanının açığa alındığı, 26 emniyet personeli, 4 askeri hakim, 3 askeri savcı, 18 askeri personel, 1 adli hakim, 4 İl Jandarma Komutanlığı personeli ve 1 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olmak üzere, 57 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Gözaltına alınan 32 kişiye ilişkin işlemlerin sürdüğü kaydedildi.