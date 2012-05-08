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Eruh'ta çatışma

1 terörist etkisiz hale getirildi

Eruh'ta çatışma

1 terörist etkisiz hale getirildi

08 Mayıs 2012 Salı 09:16
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Eruh'ta çatışma

Siirt'in Eruh ilçesinde çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, 2 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.
Siirt Valisi Musa Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Mayıs'ta Eruh İlçesi Bilgili Kuzey bölgesinde, 3. Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, 1 teğmen ve 1 uzman çavuşun hafif yaralandığını belirtti.
Yaralı personelin helikopter ile Siirt Asker Hastanesi'ne sevki yapılarak tedavi altına alındığını bildiren Vali Çolak, bölgede halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla operasyonlara aralıksız olarak devam edildiğini kaydetti.
Öte yandan bugün Kalender Dağı bölgesinde, jandarma özel hareket komando ve polis özel hareket timleri ile ortak yapılan operasyonda, 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 01:17
Anahtar Kelimeler:
Eruh çatışma
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