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Ertem ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve beraberindeki heyet, Vakıflar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ertem ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve beraberindeki heyet, Vakıflar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 11:18
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Ertem ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
ANKARA - Ertem ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından heyet Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Ertem, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''Ulu Önder Atatürk, 'Balkan Vakıfları' başlığı altında kutladığımız 2012 yılı Vakıf Haftası açılışı münasebetiyle huzurunuza çıkmanın gururunu taşımaktayız. Kültür ve medeniyetimizin simgesi bu topraklardaki varoluşumuzun somut göstergesi olan vakıflarımızı maddi ve manevi boyutu ile yaşatabilmek ve vakıf şuurunu toplumumuzu kucaklamasını sağlayabilmek amacıyla ilkeleriniz doğrultusunda inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğimizi bildirmek üzere huzurunuzdayız. Ruhunuz şad olsun.''

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 06:00
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir
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