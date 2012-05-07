Ertem ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Ertem ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından heyet Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Ertem, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



''Ulu Önder Atatürk, 'Balkan Vakıfları' başlığı altında kutladığımız 2012 yılı Vakıf Haftası açılışı münasebetiyle huzurunuza çıkmanın gururunu taşımaktayız. Kültür ve medeniyetimizin simgesi bu topraklardaki varoluşumuzun somut göstergesi olan vakıflarımızı maddi ve manevi boyutu ile yaşatabilmek ve vakıf şuurunu toplumumuzu kucaklamasını sağlayabilmek amacıyla ilkeleriniz doğrultusunda inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğimizi bildirmek üzere huzurunuzdayız. Ruhunuz şad olsun.''



AA