'Ersizler'in erlerinden 'Göreve hazırız' mesajı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nda eli silah tutan bütün erkekleri şehit olduğu için "Ersizler" ismi verilen köyün erleri, vatan için bugün de göreve hazır bekliyor.

Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren iller arasında bulunan Kastamonu'da, daha sonra iki köye ayrılıp "Ersizler" ve "Ersizlerdere" adlarını alan, o dönemde adı "Dereköy" olan köyden eli silah tutan 38 erkek cepheye gitti.

1. Dünya Savaşı, Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanı, milleti için kahramanca mücadele eden erkeklerden zafer sonrası köyüne dönen olmadı. Cepheye giden tüm erkekleri şehit düşen köye, Cumhuriyet'in ilk yıllarında "Ersizler" denmeye başlandı.

Cumhuriyet'ten önce Dereköy ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte "Ersizler" ismini alan köy, 1961'de Ersizler ve Ersizlerdere ismiyle iki ayrı muhtarlığa ayrıldı.

Ersizler Köyü Muhtarı İrfan Kaya, AA muhabirine, savaş yıllarında tüm erkekler cepheye gittiği için köyde erkek kalmadığını anlattı.

Köylerinde savaş dönemi sadece kadın ve çocukların kaldığını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Bu dönemde köydeki bir çocuk hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş. Cenazeyi defnedecek birini bulamadıkları için yoldan geçen bir katırcıdan cenazelerini defnetmelerini istiyorlar. Katırcı 'Sizin erkeğiniz yok mu, bu köyün hiç eri yok mu?' diye soruyor. Köyümüz ismini buradan alıyor."

Dedelerine çok şey borçlu olduklarını dile getiren Kaya, "Ordumuz şu anda Afrin'de bir operasyon yapıyor. Dedelerimizin zamanında yaptığı gibi bugün de köyün tüm erkekleri olarak vatanımız için göreve hazırız." diye konuştu.

"Ecdadımız büyük mücadeleler vermiş"

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır ise şunları söyledi:

"Ecdadımız büyük mücadeleler vermiş. Onların torunları olarak bu yaşanmışlıkları anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerin tarih şuurunu artırmak ve bu coğrafyanın ne zorluklarla kazanıldığını göstermek için anlatmaya da devam edeceğiz. Yüzyıl önce bu coğrafyada üzerimize gelen yedi düvele nasıl meydan okuduysak bugün de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ordumuzun, milletimizin yanındayız. Vatan olmadan din, namus ve özgürlük olmuyor."