Erol Olçok'un adı kültür merkezinde yaşayacak

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişimine tepki amacıyla gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybeden Arter Ajans'ın sahibi reklamcı Erol Olçok'un (53) Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Kuruçeşme'de bulunan kültür merkezinin artık "Erol Olçok Kültür Merkezi" olarak anılacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanat etkinliklerinde, ülkemizin siyasi tarihindeki kampanyalarda, siyaseti okumada, vatandaşlarımıza yol göstermede önemli bir görev üstlenmiş olan Erol Olçok'un adının kültür merkezinde yaşatılmasının önemli olduğunu düşündük ve arkadaşlarımızla bu kararı aldık. Tabelalarımız asıldı ancak oradaki işimiz henüz bitmedi. Demokrasi şehidimiz olan Erol kardeşimizin anıtının yapılması yönündeki çalışmalarımız da devam ediyor. En kısa zamanda onun da tamamlanması ile inşallah Kültür Merkezine gelen ziyaretçilerimiz Erol Olçok'u biyografisi ile tanıma fırsatı bulacak ve arkasından bir duasını da eksik etmemiş olacak. Erol kardeşimizin anısını yaşatmaya, gelecek nesillerimize tanıtmaya vesile olacağız."

FETÖ mensuplarının darbe girişimine tepki amacıyla gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde Arter Ajans'ın sahibi reklamcı Erol Olçok (53) ile oğlu Abdullah Olçok (16) hayatını kaybetmişti.