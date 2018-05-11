"Ermenistan yeni bir sayfa açmak istiyorsa ona göre karşılık veririz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle kapsamlı bir düzenleme çalışması yok." ifadelerini kullandı.